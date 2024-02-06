Там даже крови нет: врачи показали, как оперируют петербуржцев без разрезов

Один из высокотехнологичных центров эндоскопической урологии России показал корреспонденту Neva.Today, как проводятся малоинвазивные операции – либо с несколькими небольшими разрезами, либо без разрезов вообще.
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