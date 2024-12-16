Ликсутов: проезд по МСД может стать платным для москвичей

На Московском скоростном диаметре (МСД) могут ввести платный проезд для жителей столицы. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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