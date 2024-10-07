Винер поздравила Путина с 72-летием: «Благодаря его поддержке и вниманию российский спорт достигает небывалых высот»

«Сегодня день рождения празднует Владимир Владимирович Путин – человек, который своим непоколебимым духом и мудростью ведет Россию к новым высотам! Настоящий лидер, который вписал свою историю в летопись нашей страны, став символом уверенности и стабильности для миллионов людей.