Винер поздравила Путина с 72-летием: «Благодаря его поддержке и вниманию российский спорт достигает небывалых высот»

«Сегодня день рождения празднует Владимир Владимирович Путин – человек, который своим непоколебимым духом и мудростью ведет Россию к новым высотам! Настоящий лидер, который вписал свою историю в летопись нашей страны, став символом уверенности и стабильности для миллионов людей.
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