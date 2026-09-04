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Азбука ремонта: что такое свёрла и зачем они нужны

Азбука ремонта: что такое свёрла и зачем они нужны

Сверло способно создать и расширить отверстие в металле, бетоне, камне, дереве и пластике. Существуют спиральные свёрла по дереву, металлу и камню; перьевые свёрла по дереву, стеклу и керамике; корончатые свёрла по дереву, металлу и пластику.

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