Азбука ремонта: что такое свёрла и зачем они нужны

Сверло способно создать и расширить отверстие в металле, бетоне, камне, дереве и пластике. Существуют спиральные свёрла по дереву, металлу и камню; перьевые свёрла по дереву, стеклу и керамике; корончатые свёрла по дереву, металлу и пластику.