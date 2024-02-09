Байден сообщил, что «надерёт зад» своим подчиненным из-за доказательств Путина

Американский лидер Джо Байден пообещал «надрать зад» своим подчиненным после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин представил доказательства поддержки террористов на Кавказе спецслужбами США.
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