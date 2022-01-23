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Дипломат Мелик-Багдасаров: дислокация российских военных баз в Венесуэле невозможна

Дипломат Мелик-Багдасаров: дислокация российских военных баз в Венесуэле невозможна

Размещение военных баз ВС РФ в Венесуэле невозможно, так как это противоречит конституции страны. Однако Москва и Каракас могут развивать другие форматы взаимодействия в военной области, заявил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

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