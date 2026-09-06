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Axios: Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах

Axios: Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому, что хотят прорыва в переговорах

Cпецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.

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