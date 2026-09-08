Под Липецком подросток на квадроцикле врезался в столб

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства и определят меру ответственности родителей.Под Липецком вечером 7 сентября в Хрущёвке на улице Луговой в начале седьмого 13-летний подросток, управляя квадроциклом, не справился с управлением и врезался в столб.
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