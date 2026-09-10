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Регионы России

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Россия ответила Японии на требования по памятнику в Хабаровске

Россия ответила Японии на требования по памятнику в Хабаровске

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал реакцию Японии на открытие мемориала "Победа на Востоке" в Хабаровске.

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