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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самородов о срыве перехода в «Спартак»: «Ни чуточки не сожалею. Постараюсь приносить пользу «Ахмату»

Вингер « Ахмата » Максим Самородов высказался о своем несостоявшемся переходе в « Спартак ». «Правда ли я проходил медосмотр? Да, тут скрывать нечего, но, к сожалению или к счастью, так получилось, что я остался в команде.

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