В Рязани в Кальном пресекли незаконную продажу алкоголя и табака

Оперативники провели обследование в помещении. В ходе осмотра обнаружено и изъято более 70 литров алкогольных напитков, 27 пачек табачной продукции и платежный терминал с признаками игрового оборудования.
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