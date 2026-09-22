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Аркадий Новиков Казанда тагын бер ресторанын ачарга мөмкин

Танылган ресторатор Аркадий Новиков Татарстан башкаласында тагын бер ресторанын ачарга мөмкин. Бу хакта ул шәһәр рестораторлары белән очрашуда үзе хәбәр итте.

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