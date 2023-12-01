Новый директор Большого театра Гергиев выступил с заявлением

Новый директор Большого театра Валерий Гергиев выступил с заявлением. Дирижер назвал новое назначение огромной ответственностью, а также сообщил, что сейчас важное время для работы в России, а не за рубежом.
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