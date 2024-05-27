Искусственные алмазы теперь можно создавать всего за 15 минут

Исследователи из Института фундаментальных наук Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали метод получения искусственных алмазов без использования сверхвысокого давления и температуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии