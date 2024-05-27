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Искусственные алмазы теперь можно создавать всего за 15 минут

Искусственные алмазы теперь можно создавать всего за 15 минут

Исследователи из Института фундаментальных наук Ульсанского национального института науки и технологий в Южной Корее разработали метод получения искусственных алмазов без использования сверхвысокого давления и температуры.

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