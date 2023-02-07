Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии

Намерение подать в суд на Совет Пулитцеровской премии выразил бывший президент США Дональд Трамп за награждение газет The New York Times и The Washington Post в связи с публикацией статей о якобы имевшем место сговоре между ним и властями России.
Намерение подать в суд на Совет Пулитцеровской премии выразил бывший президент США Дональд Трамп за награждение газет The New York Times и The Washington Post в связи с публикацией статей о якобы имевшем место сговоре между ним и властями России.
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