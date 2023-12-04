Лидер КНР Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Белоруссией защищать справедливость

Китай и Белоруссия стали важными участниками реформирования системы глобального управления. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Александру Лукашенко, что его страна готова в сотрудничестве с республикой добиваться мировой справедливости, сообщил CCTV.
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