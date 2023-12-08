Охранника гимназии и отца восьмиклассницы задержали после стрельбы в Брянске

Также в отдел полиции доставили главу частного охранного предприятия. Правоохранительные органы задержали главу частного охранного предприятия, охранника гимназии и отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в брянском учебном заведении.
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