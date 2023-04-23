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Сергей Павлович: «Впервые в жизни играл в автомат, а какой-то засранец заснял это на видео»

«Я никогда в жизни не играл в автоматы. Мне друг сказал: «Держи 100 долларов, сыграй». Я чуть поиграл, а какой-то засранец заснял это на видео.

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