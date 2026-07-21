Женские страсти
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Женские страсти

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«Эксклюзивный сеанс терапии»: 3 громкие истории, которые произошли на VK Fest в 2026 году

«Эксклюзивный сеанс терапии»: 3 громкие истории, которые произошли на VK Fest в 2026 году

18 и 19 июля в Москве прошел один из самых известных летних фестивалей VK Fest. Некоторым он запомнился не только выступлениями известных российских артистов, но и скандалами, которые сопровождали мероприятие.

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