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В кастрюльке

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Чередую вафельные коржи, печенье и крекер: пошаговый рецепт нежного торта без выпечки в духовке

Чередую вафельные коржи, печенье и крекер: пошаговый рецепт нежного торта без выпечки в духовке

Домашний торт без выпечки – это настоящая находка, когда хочется приготовить эффектный домашний десерт, но совсем не хочется возиться с духовкой.

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