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Шахин о 0:2 с «Айнтрахтом»: «Дортмунд» играл слишком академично в 1-м тайме. Мы вновь с пустыми руками»

«Первый тайм мы провели не лучшим образом, играли слишком академично. Было ощущение, что мы все время опаздывали на один шаг, и то, как мы пропустили первый гол, было весьма симптоматично.

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