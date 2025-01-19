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Союзное время: Россия и Белоруссия реализовали планы по интеграции на 2024 год

Союзное время: Россия и Белоруссия реализовали планы по интеграции на 2024 год

Россия и Белоруссия выполнили пятую часть плана мероприятий по реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, заявил «Известиям» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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