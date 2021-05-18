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Финалисты Кубка не станут сдерживаться и покажут все, на что способны. Прогноз на «Аталанта» — «Ювентус»

Финалисты Кубка не станут сдерживаться и покажут все, на что способны. Прогноз на «Аталанта» — «Ювентус»

Практически параллельно с Францией, где «Монако» Головина борется против «ПСЖ», в Италии команда Миранчука также будет противостоять местному гранду.

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