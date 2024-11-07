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salekhard.online

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Россиян будут материально поощрять за наставничество на работе

Россиян будут материально поощрять за наставничество на работе

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли законопроект, который вводит статус наставника в Трудовом кодексе.

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