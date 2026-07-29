Кения: 28 июля в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) и вооруженных столкновений с предполагаемыми боевиками «Аш-Шабааб» в районе плотины Уанти недалеко от Алунгу, округ Лафей, графство Мандера, были убиты по меньшей мере четыре офицера Группы специальных операций и один офицер-резервист Национальной полиции, а несколько других получили ранения.