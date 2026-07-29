НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Кения: 28 июля в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) и вооруженных...

Кения: 28 июля в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) и вооруженных столкновений с предполагаемыми боевиками «Аш-Шабааб» в районе плотины Уанти недалеко от Алунгу, округ Лафей, графство Мандера, были убиты по меньшей мере четыре офицера Группы специальных операций и один офицер-резервист Национальной полиции, а несколько других получили ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии