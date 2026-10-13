Происшествия
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Происшествия

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В Туле полицейские-кинологи провели для студентов Юридического полицейского колледжа познавательное мероприятие в рамках акции «Будь в форме»

В Центре кинологической службы УМВД России по Тульской области состоялось профориентационное мероприятие в рамках Всероссийской акции МВД России «Будь в форме».

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