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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о Глебове и «Спартаке»: «Удивлюсь, если трансфер случится – «Ростов» сразу завалит сезон без ключевого игрока. Место в таблице им важнее рынка «купи-продай», может»

– Малышев публично заявил о возможности трансфера Глебова в «Спартак»: «Глебов – очень хороший футболист, но на данный момент никаких предложений мы не делали».

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