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Российская система «Луч» передала втрое больше сообщений за последний год

Российская система «Луч» передала втрое больше сообщений за последний год

Рост также связан с увеличением количества аварийных радиобуев и отключением американских спутниковРоссийская спутниковая система «Луч», входящая в состав компании «Спутниковая система «Гонец» (Роскосмос), значительно увеличила объем передаваемых данных в международной системе поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ».

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