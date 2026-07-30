Российская система «Луч» передала втрое больше сообщений за последний год

Рост также связан с увеличением количества аварийных радиобуев и отключением американских спутниковРоссийская спутниковая система «Луч», входящая в состав компании «Спутниковая система «Гонец» (Роскосмос), значительно увеличила объем передаваемых данных в международной системе поиска и спасения «КОСПАС-САРСАТ».