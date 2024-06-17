Что случилось ночью, 17 июня 2024 года

Госавтоинспекция может отказывать в постановке на учет автомобиля, перепроданного в течение года, Соответствующие поправки к закону о госрегистрации транспортных средств, как пишет газета "Известия", разработало МВД, их поддержало правительство.
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