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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony наняла бывшего продюсера Call of Duty и нескольких сотрудников Deviation Games — они м...

Sony наняла бывшего продюсера Call of Duty и нескольких сотрудников Deviation Games — они м...

Sony наняла бывшего продюсера Call of Duty и нескольких сотрудников Deviation Games — они могут готовить новый шутер для PS5Sony Interactive Entertainment наняла бывшего продюсера Call of Duty Джейсона Бланделла и нескольких экс-сотрудников Deviation Games.

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