Sony наняла бывшего продюсера Call of Duty и нескольких сотрудников Deviation Games — они м...

Sony наняла бывшего продюсера Call of Duty и нескольких сотрудников Deviation Games — они могут готовить новый шутер для PS5Sony Interactive Entertainment наняла бывшего продюсера Call of Duty Джейсона Бланделла и нескольких экс-сотрудников Deviation Games.
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