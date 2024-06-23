При ударе ВСУ по Севастополю погибла 9-летняя дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова

При ударе ВСУ по Севастополю погибла 9-летняя дочь заммэра Магадана Олега АверьяноваВ результате украинского обстрела Севастополя среди погибших оказалась 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, сообщил мэр города Юрий Гришан.
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