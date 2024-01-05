Правящая верхушка киевского режима поделилась сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации приступили к проведению штурмовых операций на Авдеевском участке линии боевого соприкосновения, продвигаясь в каждой из зон.
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