Плановое отключение электроэнергии в Уссурийске 9 сентября

Временное отключение электричества в связи с ремонтными работами ожидается сегодня, 9 сентября, в некоторых районах Уссурийска.
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