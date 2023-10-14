Какой праздник сегодня, 15 октября, отмечают в России и мире Анна ФедороваСписок праздников России на 15 октября 2023 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день.