Кучеров эффектно вернулся, Капризов забил — и попал под грязный прием американца (видео)

В ночь на православное Рождество Никита Кучеров отметил свое возвращение в состав «Тампы» двумя голевыми передачами и победой над «Калгари» (4:1), а Кирилл Капризов сравнял счет в выездном матче с «Бостоном» и помог «Миннесоте» вырвать победу (3:2).