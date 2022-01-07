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Кучеров эффектно вернулся, Капризов забил — и попал под грязный прием американца (видео)

Кучеров эффектно вернулся, Капризов забил — и попал под грязный прием американца (видео)

В ночь на православное Рождество Никита Кучеров отметил свое возвращение в состав «Тампы» двумя голевыми передачами и победой над «Калгари» (4:1), а Кирилл Капризов сравнял счет в выездном матче с «Бостоном» и помог «Миннесоте» вырвать победу (3:2).

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