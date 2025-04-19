Евгений Тищенко: Главные качества успешного боксёра - терпение, хладнокровие и немного таланта

В Тамбове побывал Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. У него много регалий - Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Универсиады, серебряный призёр чемпионата мира, победитель многих турниров национального и международного значения в любителях.