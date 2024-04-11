Литературное творчество и образ народа

Книжная полка В Салехарде вышло в свет уникальное двухтомное издание «Араң, монщаң, потраң ёх» – антология литературы народа ханты, которую создала за три года ямальская писательница и общественный деятель Зинаида Лонгортова (на фото).
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