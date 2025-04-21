В ГД предложили компенсировать половину стоимости семейного и детского отдыха

В Госдуму 21 апреля внесут законопроект о компенсации 50% стоимости детского и семейного отдыха. Авторами инициативы стали вице-спикер нижней палаты Федерального собрания РФ Александр Бабаков и лидер партии «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов.
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