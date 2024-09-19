Ральф Шумахер раскрыл дату замены Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер, завершивший гоночную карьеру, считает, что состав пилотов Visa Cash App RB изменится ещё до конца сезона 2024 года.
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