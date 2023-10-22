Классические Mazda RX-7 и Toyota Supra свели в гонке с Porsche 911 Carrera T

Авторы YouTube-канала Carwow устроили привычную для себя гонку по прямой, но в число её участников включили достаточно редкие автомобили — изрядно модернизированные японские спорткары Mazda RX-7 и Toyota Supra классических поколений, в соперники которым выбрали актуальный Porsche 911 Carrera T в заводском варианте.
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