Царьград Владимир Зеленский признался журналистам, что готов говорить с Россией "в любом формате".
Зеленский согласился говорить с Россией "в любом формате"
Комментарии
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Балу -
Очень хочется, чтобы эта мразь давала показания, а не "говорила с Россией в любом формате"...
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
а кто он такой.простой фашист. и что с им говорить даже стоять рядом нельзя.весь пропитан кровью.
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12 час.
Семен Демин
Зеля согласен... А кто с ним будет говорить? Он не президент, а просто гражданин Украины. Все договоренности с ним не будут иметь юридической силы. И это ловушка со стороны Запада.
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9 час.
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