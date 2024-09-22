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Зеленский согласился говорить с Россией "в любом формате"

Зеленский согласился говорить с Россией "в любом формате"

Царьград Владимир Зеленский признался журналистам, что готов говорить с Россией "в любом формате".

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Комментарии
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Балу -
Очень хочется, чтобы эта мразь давала показания, а не &quot;говорила с Россией в любом формате&quot;...
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13 час.
САША ЛЕПАЕВ
а кто он такой.простой фашист. и что с им говорить даже стоять рядом нельзя.весь пропитан кровью.
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12 час.
Семен Демин
Зеля согласен...  А кто с ним будет говорить? Он не президент, а просто гражданин Украины. Все договоренности с ним не будут иметь юридической силы. И это ловушка со стороны Запада.
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9 час.

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