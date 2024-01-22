Задержали жителя Алтая, согласившегося совершить теракты против первых лиц региона

Накануне мужчина с помощью "коктейля Молотова" пытался поджечь один из объектов Минобороны РФ в Барнауле В Алтайском крае задержали 44-летнего жителя во время попытки террористического акта, сообщает региональная ФСБ.
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