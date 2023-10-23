Выхожу из себя: знаки зодиака с самой расшатанной нервной системой Алёна ЮрьеваНесдержанные люди, неспособные контролировать свои эмоции и импульсивные реакции, могут столкнуться с множеством проблем в повседневной жизни.
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