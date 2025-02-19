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Царьград

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Что предсказала Ванга России и миру в 2025-м году. Разбираем возможные события

Что предсказала Ванга России и миру в 2025-м году. Разбираем возможные события

Каждому интересно, что же будет дальше, и многие обращаются к предсказаниям Ванги. Её слова, полные загадок и символов, до сих пор вызывают споры и интерес, даже после её смерти.

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