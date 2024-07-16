Собянин пообещал школьникам удивительное приключение во время каникул

Личный блог Сергея Собянина Летние каникулы в столице обязательно станут удивительным приключением, о котором школьники смогут рассказать одноклассникам на сентябрьской линейке, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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