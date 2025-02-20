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Закон, порядок, государство

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В Якутии полицейские выявили браконьера, при помощи капканов незаконно добывшего шесть соболей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленскому району Республики Саха (Якутия) получили оперативную информацию о том, что у одного из жителей села Нюя хранятся шкуры соболей, предположительно добытых незаконным путём.

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