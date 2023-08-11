В Москве и Подмосковье штраф за переход железнодорожных путей в 15 раз вырос

Важные изменения в сфере безопасности на железнодорожных переходах произошли в России. В связи с ростом случаев нарушения правил перехода через железнодорожные пути было принято решение о значительном увеличении штрафов за подобные нарушения.
Важные изменения в сфере безопасности на железнодорожных переходах произошли в России. В связи с ростом случаев нарушения правил перехода через железнодорожные пути было принято решение о значительном увеличении штрафов за подобные нарушения.
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