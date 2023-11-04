Историческое событие: Патриарх Кирилл явил миру оригинал считавшейся утерянной иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более ста лет назад.
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