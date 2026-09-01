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Несекретные материалы

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Был ли реальным персонаж «Вещий Олег» и что с ним случилось на самом деле?

Был ли реальным персонаж «Вещий Олег» и что с ним случилось на самом деле?

Легенда о князе, прибившем щит к вратам Царьграда и принявшем смерть от коня своего, стала одним из самых ярких мифов русской истории.

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