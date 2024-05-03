В мае 20 пилотных регионов представят госпрограммы в сфере научно-технологического развития

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в зависимости от собственных приоритетов и задач регионы могли сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП.
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